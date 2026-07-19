Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш отреагировал на баллистический удар по Киеву. Он раскритиковал тех политиков, которые выступают против оказания военной помощи Украине.

Что сказал Косиняк-Камыш о помощи Украине?

Россия нанесла самую мощную атаку с начала полномасштабного вторжения по Украине, применив баллистические и крылатые ракеты,

– написал чиновник.

Он также добавил, что Россия готовится к масштабной мобилизации, которая может состояться уже этой осенью.

По мнению министра, это указывает на то, "насколько оторванными от реальности являются призывы ослабить поддержку Украины или затормозить модернизацию польской армии".

Именно поэтому мы делаем все, чтобы российские ракеты никогда не долетели до Польши и ничто не угрожало нашей безопасности. Мы не отступим от этого,

– подчеркнул Косиняк-Камыш.

Ранее министр обороны Польши выразил возмущение тем, почему Навроцкий подверг правительство критике за передачу Украине ракет для систем Patriot.

Напомним, недавно стало известно, что польское правительство передало Украине ракеты для систем Patriot в начале марта – и сделало это без согласия парламента. У президента Навроцкого разразилась волна критики в адрес правительства.

Министр обороны Владислав Косиняк-Камыш отверг обвинения и заявил, что передача нескольких ракет по просьбе США и генерального секретаря НАТО была правильным решением.

По его словам, Польша заинтересована в победе Украины и будет продолжать помогать ей столько, сколько сможет.

Министр также подчеркнул, что лучше, чтобы ракеты Patriot сбивали российские цели над Киевом, а не над Варшавой. Он назвал критику помощи Украине безответственной.