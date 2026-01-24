Постійні сварки та жодних дій: політтехнолог пояснив, чому Європа не створить об'єднану армію

У Європі обговорюють можливості формування військового об'єднання за участі України. Причиною для цього стали загрози з боку Росії. Однак у ЄС можуть виникнути певні суперечки довкола цього питання.

Політтехнолог Тарас Загородній розповів 24 Каналу, якщо і буде створена об'єднана армія, то одразу виникне питання, хто нею буде керувати, яка країна віддаватиме накази. Він припустив, що Франція та Німеччина можуть проявити ініціативу щодо цього, однак є й інший компромісний варіант.

Чому Європі буде складно створити об'єднану армію?

Тарас Загородній зауважив, що Володимир Зеленський пропонує, аби об'єднаною європейською армією керувала Україна.

Це може бути правильно, адже до 70% військово потенціалу Європейського Союзу – це українці. Якщо ще додати ракетну програму, яка активно у нас розвивається, то питання, хто повинен цим керувати стає зовсім інший,

– сказав він.

Політтехнолог припустив, що є інший варіант. Мовляв, вплив на об'єднану армію буде розподілений, зокрема Україна може керувати багатьма процесами в районі Польщі, Балтії й, наприклад, Скандинавії. Однак поляки можуть обурюватись через це.

Це дуже нелегкий процес, адже є багато нюансів, через які можуть виникнути суперечки між європейцями.

Попри все, військове об'єднання у Європі, яким би керувала Україна, на думку Загороднього, було б дуже вигідне європейцям, однак чи зможуть вони спільно прийти до цього рішення поки складно відповісти.

Але нам потрібна не армія, а гроші для її отримання,

– зауважив він.

У цьому Україні можуть допомогти європейські партнери, але має бути ініціатива та рішучість до таких дій.

Як посилити військові спроможності Європи?