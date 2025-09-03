Росія продовжує видавати абсурдні заяви. Цього разу глава російського МЗС Лавров висловився про окуповані території.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

Що сказав Лавров?

Лавров заявив про необхідність "визнати та оформити на міжнародному рівні входження" до складу Росії Криму, Донбасу та "Новоросії".

При цьому росіяни "очікують продовження переговорів" щодо закінчення війни в Україні. Стверджують, що керівники делегацій нібито перебувають на зв'язку.

Лавров заявив, що "врегулювання української кризи мирним шляхом" – пріоритет.

Водночас він почав звинувачувати "київський режим" у зриві попередніх переговорів у 2022 році. За його словами, Україна прислухалася "до порад своїх західних кураторів" та вирішила продовжувати воювати.

Говорячи про перемовини 2025 року, Лавров відзначив "певний прогрес" у гуманітарних питаннях: обміну полоненими, повернення тіл загиблих тощо.

Крім того, кожна сторона представила своє бачення передумов для завершення конфлікту. Глави делегацій залишаються на прямому зв'язку. Ми очікуємо на продовження переговорів,

– заявив глава МЗС країни-терористки.

