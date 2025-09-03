Россия продолжает выдавать абсурдные заявления. На этот раз глава российского МИД Лавров высказался об оккупированных территориях.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

Смотрите также "Герасимов не просто так появился": что задумали россияне на фронте осенью

Что сказал Лавров?

Лавров заявил о необходимости "признать и оформить на международном уровне вхождение" в состав России Крыма, Донбасса и "Новороссии".

При этом россияне "ожидают продолжения переговоров" по окончанию войны в Украине. Утверждают, что руководители делегаций якобы находятся на связи.

Лавров заявил, что "урегулирование украинского кризиса мирным путем" – приоритет.

В то же время он начал обвинять "киевский режим" в срыве предыдущих переговоров в 2022 году. По его словам, Украина прислушалась "к советам своих западных кураторов" и решила продолжать воевать.

Говоря о переговорах 2025 года, Лавров отметил "определенный прогресс" в гуманитарных вопросах: обмена пленными, возвращения тел погибших и тому подобное.

Кроме того, каждая сторона представила свое видение предпосылок для завершения конфликта. Главы делегаций остаются на прямой связи. Мы ожидаем продолжения переговоров,

– заявил глава МИД страны-террористки.

Мирные переговоры: последние новости