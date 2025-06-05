Трамп у захваті від удару України по авіабазах Росії, але боїться відповіді Путіна – Axios

Дональд Трамп захоплений атакою України на російські авіабази, але побоюється, що це зірве його плани з припинення вогню. Президент США переконаний, що Путін може відповісти дуже жорстко.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Axios. Президент США Дональд Трамп назвав удар українських безпілотників по стратегічних авіабазах Росії "сильним" і "поганим", але водночас стурбований, що це може призвести до ескалації конфлікту з боку Кремля.

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Трамп оцінив атаку України на Росію

За інформацією журналістів, лідер США був вражений операцією ЗСУ, яку Україна провела проти баз, з яких Росія запускає стратегічні бомбардувальники.

Досить сильно,

– цитує Axios слова Трампа, передані його довіреною особою.

Інше джерело додало: "Він думає, що це погано".

Втім, за лаштунками захоплення діями українців прихована велика тривога. Трамп вважає, що атака може спровокувати Путіна на нові масовані удари у відповідь, що поставить під загрозу його дипломатичну ініціативу з припинення вогню.

Президент США неодноразово обіцяв "швидко завершити війну", якщо повернеться до влади, і почав неформальні переговори, зокрема – через дзвінок Путіну.

Ми хочемо, щоб ця війна закінчилася. Ми хочемо, щоб вона пішла на деескалацію. Тому, якщо Путін зійде з розуму у відповідь, так, у президента є побоювання,

– процитувало одне з джерел Axios слова Трампа.

Видання зазначає, що удар України вразив саме ті російські бази, де розміщені бомбардувальники дальнього радіуса дії, які можуть нести ядерну зброю. Один з американських посадовців назвав це "дуже небезпечним моментом".

Попри це, Трамп продовжує висловлювати симпатію до рішучих дій України, яку його радники порівняли із "чихуахуа, що завдала шкоди набагато більшій собаці". Але водночас він побоюється, що ескалація бойових дій відкине назад можливість припинення вогню.

Своєю чергою, Володимир Зеленський, коментуючи ситуацію, нагадав, що Путін не дотримувався жодного перемир’я задовго до цього удару.