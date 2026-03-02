"Вони стріляли в житлові будинки": Трамп назвав найбільший сюрприз у відповіді Ірану

Один із найбільш несподіваних моментів загострення ситуації на Близькому Сході стали атаки Ірану на низку арабських країн. Ці удари суттєво змінили позицію держав регіону щодо участі в конфлікті.

Про це Дональд Трамп заявив під час короткого інтерв'ю для CNN.

Що стало найбільшою несподіванкою в конфлікті на Ближньому Сході?

Американський лідер повідомив, що Вашингтон був здивований масштабом та напрямком дій Тегерана, зокрема ударами по Бахрейну, Йорданії, Кувейту, Катару та Об'єднаних Арабських Еміратах.

Трамп зауважив, що спочатку деякі країни регіону не планували активно втручатись у протистояння, втім після ударів Ірану їхня позиція змінилась.

Ми були здивовані. Ми сказали їм: "Ми з цим впораємося", а тепер вони хочуть боротися. І вони агресивно борються. Вони збиралися бути дуже мало залучені, а тепер наполягають на своїй участі,

– повідомив Трамп.

Також він підкреслив, що лідери арабських держав є рішучими та прагматичними політиками, які змушені реагувати на загрози безпеці.

Окремо президент США звернув увагу на характер атак Ірану – ідеться про обстріли цивільних об'єктів.

"Іранці (24 – Канал) стріляли в готель, вони стріляли в багатоквартирний будинок. Це їх (лідерів арабських країн – 24 Канал) просто розлютило. Вони люблять нас, але вони спостерігали. У них не було жодної причини втручатись", – зазначив Трамп.

За його словами, саме такі цинічні удари викликали додаткове обурення в регіоні й стали ключовим чинником, який вплинув на подальший розвиток подій.

Водночас Трамп зауважив, що іранська ядерна загроза вже деякий час є серйозною проблемою в регіоні. Держави регіону роками перебували під тиском цієї загрози – це ускладнювало досягнення стабільності та миру, додав він.

