Орбан вважає перемогу України у війні проти Росії небезпечною
- Прем'єр Угорщини Віктор Орбан висміяв страх країн НАТО перед можливим нападом Росії, вважаючи його малоймовірним.
- Орбан попередив, що поразка Росії у війні в Україні може підвищити ризик застосування Кремлем ядерної зброї.
Прем'єр Угорщини висміяв страх країн НАТО перед можливим нападом Росії. Також Віктор Орбан заявив, що поразка Кремля в Україні може мати фатальні наслідки.
15 листопада угорський прем'єр з'явився у подкасті MD meets глави німецького медіаконцерну Axel Springer Матіаса Депфнера. Орбан відкинув ймовірність нападу росіян на країни ЄС і НАТО, передає 24 Канал із посиланням на DW.
Чому Орбан висміяв страх Європи перед війною з Росією?
Політик вважає "смішними" розмови про те, що Росія може напасти на країни Євросоюзу. За його словами, країна-агресорка недостатньо сильна. Він зауважив, що чисельність населення ЄС перевищує 400 мільйонів людей, тоді як у Росії вона становить близько 140 мільйонів. Крім того, заа словами Орбана, загальний військовий потенціал усіх 27 держав ЄС перевершує російський.
Угорський прем'єр нагадав, що росіяни вже майже чотири не можуть захопити Україну.
Водночас Орбан попередив: поразка Росії у війні в Україні підвищить ризик застосування Кремлем ядерної зброї.
Нагадаємо, що Віктор Орбан проводить проросійську політику. Він виступає проти членства України в ЄС.
Навесні 2026 року в Угорщині відбудуться парламентські вибори, і Орбан ризикує втратити владу. Щоб втриматися на посаді прем'єра, політик прагне організувати зустріч Трампа і Путіна у Будапешті. Крім того, намагаючись утримати симпатію виборців, Орбан домігся від США річного звільнення Угорщини від санкцій на імпорт російської нафти та газу.
Що відомо про загрозу нападу Росії на країни НАТО?
- Генерал НАТО Александр Сольфранк вважає, що Росія може завдати обмеженого удару по Альянсу вже завтра, але масштабний напад можливий у 2029 році.
- У ГУР повідомили, що в російській армії проводять реформи та створюють нові програми озброєння, спрямовані на підготовку до війни з Альянсом до 2030 року. Крім того, Росія активізувала гібридні атаки проти Європи: кібератаки, підтримку проросійських сил і провокації з безпілотниками. Усе це – частина її давніх імперських планів.
- Розвідувальне управління НАТО підготувало секретний документ, в якому детально описані нові види російської зброї, такі як підводні човни, ракети середньої дальності та крилаті ракети. Серед нових видів зброї виділяються ядерна силова установка "Буревестник", мобільна ракета "Орешник" та безпілотні підводні системи "Посейдон", що викликають серйозне занепокоєння Альянсу.