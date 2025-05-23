Орбан звинуватив Україну в шпигунстві та пов'язав угорську опозицію з Києвом

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив про посилення української шпигунської діяльності на території країни. Він також заявив, що угорська опозиція має зв'язки з "з українською спецслужбою".

Повідомляє 24 Канал з посиланням на 24.hu.

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У чому Орбан вбачає український слід

Орбан заявив про активізацію шпигунської діяльності в країні, відзначивши, що хоча кожна держава займається розвідкою, але "є нормальний рівень цього, а українська активність в Угорщині сильно зросла".

Прем'єр-міністр стверджує, що Україна нібито проводить дезінформаційну кампанію, в рамках якої заарештовують шпигунів, яких вважають угорськими. Він наголосив, що сама Угорщина до цього не причетна.

Орбан також вважає, що в Угорщині працює провоєнна проукраїнська пропагандистська мережа. Він стверджує, що опозиційні угорські партії "мають глибокі зв'язки з українською спецслужбою".

Угорські опозиційні партії мають зв’язки з Україною, це проблема, яку все ще потрібно вирішувати,

– заявив Орбан.

Крім того, угорський прем’єр повідомив, що нібито бачив відеозапис, на якому українські агенти надають послуги та організовують візити для угорських опозиційних партій.

Нагадаємо, що нещодавно в Будапешті відбувся масштабний протест проти уряду Орбана. Люди обурені законопроєктом, що обмежує громадські організації та незалежні ЗМІ.