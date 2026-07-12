Іран перекрив Ормузьку протоку, США відреагували новим обстрілом: що стало причиною

Ситуація на одному з найважливіших морських маршрутів світу, в Ормузькій протоці, знову у стані ескалації. Іран заборонив прохід суден, американці зреагували новими обстрілами.

А почалося все з того, як повідомили у CENTCOM, Військовому командування США, що Іран обстріляв контейнеровоз під прапором Кіпру. 24 Канал розповість, яка інформація є на цей момент.

Чому Іран заблокував Ормузьку протоку?

У ніч на 12 липня Корпус вартових ісламської революції (КВІР) офіційно заявив про повне закриття Ормузької протоки для будь-якого судноплавства. Радикальний крок іранська сторона пояснила діями кількох цивільних суден, які нібито відмовилися виконувати накази і спробували пройти через акваторію несанкціонованим маршрутом.

У результаті одне з суден, яке, за твердженням Тегерана, загрожувало морській безпеці через відключені навігаційні системи, зазнало удару та було примусово зупинене. Саме після цього Тегеран оголосив, що стратегічно важлива артерія залишатиметься повністю заблокованою до подальшого повідомлення.

Головною умовою для відновлення судноплавства іранська влада називає повне припинення втручання з боку США. При цьому, мовляв, будь-яка спроба військової відповіді викличе негайний і нищівний удар по американських військових базах, розташованих на Близькому Сході.

Як відреагували США?

А проте США не забарилися з відповіддю, та саме військовою. Командування оголосило "запуск третього раунду" ударів проти Ірану.

Причиною назвали обстріл із боку КВІР судна M/V GFS Galaxy – контейнеровоза під прапором Кіпру, що прямував через Ормузьку протоку. Там виникла пожежа на борту та є значні пошкодження.

У повідомленні CENTCOM вказано, що Іран мав нагоду показати дотримання "Меморандуму про взаєморозуміння", але не зробив цього. Тому за наказом президента Дональда Трампа США накладають на Тегеран "високу ціну".

Що відбувалося в Ормузькій протоці раніше?

Нинішній інцидент є прямим продовженням аналогічного попереднього, що стався 9 липня. Інше судно було обстріляне Іраном, зазнавши пошкоджень корпусу, після чого США завдали ударів по 80 іранських військових об'єктах.

Після цього прямі зіткнення тимчасово припинилися, а проте Дональд Трамп заявив, що режим перемир'я остаточно закінчився. З іншого боку, сторони начебто погодилися продовжити переговорний процес.

Водночас останніми днями через Ормузьку протоку почало проходити більше танкерів. Судна готові ризикувати, адже цей шлях залишається ключовим для постачання енергоносіїв на світові ринки.