"Оточення", якого немає: Путін видав нову версію про "успіхи" у війні проти України

Путін розповів про "численні успіхи" російських військ на фронті. Зокрема, він повідомив, що Генштаб Росії нібито відзвітував йому про "взяття" Сіверська, Покровська, Вовчанська та Куп'янська.

Російський диктатор під час "прямої лінії" продовжував заявляти про окупацію різних населених пунктів України. Про це пише 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

Що сказав Путін?

Російський диктатор вкотре оголосив про "оточення Куп’янська", стверджуючи, що там нібито перебувають 3,5 тисячі українських військових. Він зробив цю заяву попри те, що минулого тижня місто відвідав Президент України Володимир Зеленський та спростував фейки Кремля.

Він розповів про нібито успіх окупантів на різних напрямках. Водночас він довго згадував назви населених пунктів і некоректно їх вимовляв, зокрема наголос у слові "Куп'янськ" був неправильний.

Пізніше Путін почав виправдовуватися. Єдиним його аргументом стало те, що Зеленський нібито стояв біля стели при в'їзді в місто, розташованої за кілометр від Куп'янська. Російський диктатор намагався жартувати про це, проте не пояснив, чому сам не підійшов до жодного "порогу". Він додав, що підхід до міста нібито ускладнений бойовими діями та дронами, а завершення "бойової роботи Росії" – лише питання часу.

Зверніть увагу! Путін повторив свій наратив про те, що нібито "Україна відмовилася від миру", а Росія "готова до переговорів", але на умовах 2024 року, фактично вимагаючи від Києва поступок щодо Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

