Овальний кабінет Трампа: шоу, тролінг і дипломатичне джиу-джитсу

Зустрічі в Овальному кабінеті за Трампа перетворились на телешоу з приниженнями та агресивними репліками. Іноземні лідери змушені тренуватись до "дипломатичного джиу-джитсу", аби не зганьбитися в ефірі.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на CNN. Візити іноземних лідерів до Білого дому традиційно були приводом для дипломатії за зачиненими дверима, взаємних компліментів і спільних фото на тлі історичних стін Овального кабінету.

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Трамп перетворив зустрічі з лідерами на політичний ринг

Повернення Дональда Трампа до влади змінило гру: тепер це радше боксерський ринг або прямий ефір реаліті-шоу, де кожна фраза може стати "ударом", а камера – головним свідком.

Показовий приклад – зустріч Трампа з президентом України Володимиром Зеленським у лютому. Коли український лідер просив більше допомоги для боротьби проти Росії, Трамп у присутності журналістів різко відповів: "Ви поводитеся не так вдячно". Віце-президент Джей Ді Венс теж підключився, і спокійна дипломатія швидко перетворилася на словесну дуель.

Цей епізод, як і сварка з президентом Південної Африки Сирілом Рамафосою та напружені розмови з канадським прем’єром Марком Карні, змусили іноземних лідерів переосмислити підготовку до таких зустрічей.

Колишні дипломати зауважують, що це вже не кабінет, а боксерський ринг. Лідери повинні бути готові до дипломатичного джиу-джитсу, тролінгу чи навіть до "північнокорейського" стилю спілкування.

На другий термін Трамп повернувся впевненішим і менш обмеженим.

У 2017 році він був невпевненим і ненавидів, коли ним опікувалися. Тепер він добре знає правила гри – і ще краще знає, як їх ламати,

– зазначив колишній посол Франції у США Жерар Аро.

Колишній посол Австралії Джо Хоккі додав, що Трамп став значно прямішим, грізнішим переговірником, а також відкрито визнає, що його менше турбує критика чи правила".

Це вже відчули на собі навіть ті, хто вважався його союзниками. Коли Трамп пообіцяв бути "дуже твердим" з прем’єром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху щодо припинення вогню в Газі, ізраїльська сторона поспішила погодитися на умови вже наступного дня.

Руйнування протоколів і нові правила виживання

Ще кілька років тому підготовка до таких візитів займала місяці, аби кожен крок виглядав врівноважено та взаємовигідно.

Ви мали шанобливо ставитися до гостя і до самого формату. Це мало бути приємною зустріччю, де лідери пізнають один одного як людей,

– згадує колишній шеф протоколу Білого дому Руфус Гіффорд.

Але Трамп перетворив це на персоналізоване шоу: важливіше не стратегія, а момент, що потрапить у ефір.

"Північнокорейський" стиль і театр одного актора

Перш за все, ви повинні бути щиро вдячні. Ви дійсно повинні робити компліменти президенту. У Білому домі є така собі північнокорейська сторона,

– розповідає Аро.

І радить іноземним лідерам, що краще дозволити Трампу говорити, а самому – зберігати ввічливість і стриманість.

Телефонна розмова з Трампом. Це мінімум 45 хвилин, і у вас є як мінімум 40 хвилин Трампа,

– додав він.

Тож Овальний кабінет перетворився з символу дипломатії на арену, де головне – не лише що ти скажеш, а й чи зможеш залишитися спокійним під світлом софітів і камер.