Таку думку 24 Каналу висловив голова аналітично-адвокаційної агенції "Центр спільних дій", український політик, громадський діяч Олег Рибачук, зауваживши, що в будь-якому випадку команда президента США робить усе, щоб йому догодити. Зупинка підтримки України – один з таких кроків.

Дивіться також Дасть ще сотні тисяч дронів уже цього року, – Зеленський про співпрацю України та США

Рішення зупинити допомогу Україні Гегсет ухвалив не сам

Голова аналітично-адвокаційної агенції "Центр спільних дій" зазначив, що чиновники Білого дому дуже погано комунікують між собою, через що в Білому домі немає упорядкованості та твориться справжній хаос.

Однак всі вони заглядають у рот Трампу, знають його бажання та діють у річищі його загальних побажань, уподобань. А в них ми бачимо все, що завгодно, але не бажання допомогти Україні. Ми знаємо про спроби затримати вже обіцяну Конгресом допомогу. Тому це не рішення міністра оборони,

– наголосив він.

Нагадаймо, що зупинка військової допомоги втретє відбулася без узгодження з Конгресом. Конгресмени (і республіканці, і демократи) були обурені, що їх не повідомили заздалегідь про зупинку допомоги. Наразі перевіряють, чи не порушено законодавство щодо надання безпекової допомоги Україні.

Тим часом політолог-американістка Олександра Філіппенко повідомила, що міністр оборони мав право прийняти таке рішення, він порушив лише угоду США з Україною щодо передачі озброєння.