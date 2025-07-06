Такое мнение 24 Каналу высказал председатель аналитически-адвокационного агентства "Центр совместных действий", украинский политик, общественный деятель Олег Рыбачук, отметив, что в любом случае команда президента США делает все, чтобы ему угодить. Остановка поддержки Украины – один из таких шагов.

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Решение остановить помощь Украине Гегсет принял не сам

Глава аналитически-адвокационного агентства "Центр совместных действий" отметил, что чиновники Белого дома очень плохо коммуницируют между собой, из-за чего в Белом доме нет упорядоченности и творится настоящий хаос.

Однако все они заглядывают в рот Трампу, знают его желания и действуют в русле его общих пожеланий, предпочтений. А в них мы видим все, что угодно, но не желание помочь Украине. Мы знаем о попытках задержать уже обещанную Конгрессом помощь. Поэтому это не решение министра обороны,

– подчеркнул он.

Напомним, что остановка военной помощи в третий раз состоялась без согласования с Конгрессом. Конгрессмены (и республиканцы, и демократы) были возмущены, что их не сообщили заранее об остановке помощи. Сейчас проверяют, не нарушено ли законодательство о предоставлении помощи по безопасности Украине.

Между тем политолог-американистка Александра Филиппенко сообщила, что министр обороны имел право принять такое решение, он нарушил только соглашение США с Украиной о передаче вооружения.