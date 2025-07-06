Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на CNN. Визиты иностранных лидеров в Белый дом традиционно были поводом для дипломатии за закрытыми дверями, взаимных комплиментов и совместных фото на фоне исторических стен Овального кабинета.

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Трамп превратил встречи с лидерами в политический ринг

Возвращение Дональда Трампа к власти изменило игру: теперь это скорее боксерский ринг или прямой эфир реалити-шоу, где каждая фраза может стать "ударом", а камера – главным свидетелем.

Показательный пример – встреча Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в феврале. Когда украинский лидер просил больше помощи для борьбы против России, Трамп в присутствии журналистов резко ответил: "Вы ведете себя не так благодарно". Вице-президент Джей Ди Вэнс тоже подключился, и спокойная дипломатия быстро превратилась в словесную дуэль.

Этот эпизод, как и ссора с президентом Южной Африки Сирилом Рамафосой и напряженные разговоры с канадским премьером Марком Карни, заставили иностранных лидеров переосмыслить подготовку к таким встречам.

Бывшие дипломаты отмечают, что это уже не кабинет, а боксерский ринг. Лидеры должны быть готовы к дипломатическому джиу-джитсу, троллингу или даже к "северокорейскому" стилю общения.

На второй срок Трамп вернулся более уверенным и менее ограниченным.

В 2017 году он был неуверенным и ненавидел, когда им занимались. Теперь он хорошо знает правила игры – и еще лучше знает, как их ломать,

– отметил бывший посол Франции в США Жерар Аро.

Бывший посол Австралии Джо Хокки добавил, что Трамп стал значительно прямым, более грозным переговорщиком, а также открыто признает, что его меньше беспокоит критика или правила".

Это уже почувствовали на себе даже те, кто считался его союзниками. Когда Трамп пообещал быть "очень твердым" с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху по прекращению огня в Газе, израильская сторона поспешила согласиться на условия уже на следующий день.

Разрушение протоколов и новые правила выживания

Еще несколько лет назад подготовка к таким визитам занимала месяцы, чтобы каждый шаг выглядел уравновешенно и взаимовыгодно.

Вы должны были уважительно относиться к гостю и к самому формату. Это должно было быть приятной встречей, где лидеры узнают друг друга как людей,

– вспоминает бывший шеф протокола Белого дома Руфус Гиффорд.

Но Трамп превратил это в персонализированное шоу: важнее не стратегия, а момент, что попадет в эфир.

"Северокорейский" стиль и театр одного актера

Прежде всего, вы должны быть искренне благодарны. Вы действительно должны делать комплименты президенту. В Белом доме есть некая северокорейская сторона,

– рассказывает Аро.

И советует иностранным лидерам, что лучше позволить Трампу говорить, а самому – сохранять вежливость и сдержанность.

Телефонный разговор с Трампом. Это минимум 45 минут, и у вас есть как минимум 40 минут Трампа,

– добавил он.

Поэтому Овальный кабинет превратился из символа дипломатии на арену, где главное – не только что ты скажешь, но и сможешь ли остаться спокойным под светом софитов и камер.