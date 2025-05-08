Фіцо каже про "серйозні спроби" зірвати його візит у Москву на 9 травня

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо каже, що не відмовиться від намірів відвідати Москву на 9 травня. Він також заявив про "серйозні спроби" зірвати цю поїздку.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Роберта Фіцо з відео, опублікованого на його фейсбук-сторінці.

Цікаво Фіцо глузливо відповів на заклики ЄС не їхати у Москву на 9 травня

Що сказав Фіцо про поїздку у Москву

У відео, яке було викладено ввечері 7 травня, Роберт Фіцо розповів, що "кілька хвилин тому" отримав повідомлення від Естонії про неможливість прольоту літака з ним для візиту у Москву.

Звісно, йдеться про свідому спробу зірвати мій візит до Москви з нагоди офіційного святкування 80-річчя закінчення Другої Світової війни. Це порушує всю нашу програму, ми можемо не вкластися в заплановані терміни,

– бідкається словацький прем'єр.

Зокрема, він поскаржився на те, що, мовляв, не встигає приїхати до Росії ввечері в четвер. Однак Фіцо запевнив, що його протокол робить усе, щоб він зміг потрапити до Москви та "взяти участь у чотирьох надзвичайно важливих двосторонніх зустрічах" 9 травня.

Варто зазначити, що словацький прем'єр Роберт Фіцо та сербський президент Александер Вучич єдині європейські лідери, які рвуться поїхати до Москви на 9 травня, коли там буде парад. Однак що в першого, що в другого виникли з цим проблеми, адже європейські країни відмовилися пропускати їхні літаки через свій повітряний простір до країни-агресорки.

Водночас у програмі візиту Роберта Фіцо у Москву, яку оприлюднив у фейсбуці словацький уряд, немає пункту про участь у параді на 9 травня. Проте він візьме участь у покладанні вінка до могили невідомого солдата, а також матиме двосторонні зустрічі з Владіміром Путіним, лідером Китаю Сі Цзіньпіном, президентом Бразилії Лулою да Сільвою та генсекретарем комуністичної партії В'єтнаму То Ламом.