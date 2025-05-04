На днях з'явилася інформація, що словацький прем'єр має проблеми зі здоров'ям – ускладнення після пережитого минулого року замаху, а тому його візит до Москви на святкування залишався під питанням. Втім, Роберт Фіцо розвіяв побоювання Кремля. Хворий, але він таки поїде до російської столиці, аби потиснути руку воєнному злочинцю, передає 24 Канал.

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Фіцо буде на параді у Москві

Так, Роберт Фіцо стане єдиним лідером країни-члена ЄС, який відвідає 9 травня Москву. До нього мав приєднатися президент Сербії Александар Вучич. Але той нещодавно "загримів" у лікарню і був вимушений скасувати всі заплановані заходи на найближчі дні.

Раніше, у квітні, голова дипломатії Європейського союзу Кая Каллас закликала європейських лідерів не брати участь у святкуваннях у Москві 9 травня.

Під час пресконференції 4 травня, на якій Фіцо підтвердив, що поїде до Путіна, словацький прем'єр іронічно згадав про засторогу Каллас.

Люди, які знають про мою участь, знають, що ця подія оточена величезним ореолом. Я порадив би місіс Каллас та іншим, щоб вони не стикалися з серйознішими проблемами, ніж питання про те, чи піду я на святкування 80-річчя чи ні,

– сказав прем'єр-міністр Словаччини.

Нагадаємо, що Фіцо висловив критику на адресу Володимира Зеленського, який заявив про ризики поїздки до Москви 9 травня. Також він дорікнув президенту України за відмову прийняти перемир'я з нагоди 80-ї річниці перемоги.