Про це повідомив депутат його партії Smer Ян Ріхтер. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Denník N.

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Фіцо таки може поїхати до Путіна на парад

Ріхтер також зазначив, що Фіцо перебуває у хорошому фізичному та психологічному стані, хоча не уточнив причин скасування прем'єром участі в урочистостях 1 травня. Він припустив, що це може бути пов'язано з наближенням річниці замаху на Фіцо, який стався 15 травня минулого року.

Ріхтер підтвердив, що Фіцо поїде до Москви на 9 травня.

За словами голови депутатської фракції Smer, Фіцо буде єдиним зі словацьких політиків, хто візьме участь святкуваннях у Москві.

Крім того, президент Сербії Александар Вучич, який також планував бути присутнім на параді в Москві, був змушений скоротити свій візит до США через погіршення самопочуття.