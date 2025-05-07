Цьогоріч на святкування 9 травня в Москві очікували прибуття 29 іноземних лідерів. Однак не всі прибічники Владіміра Путіна зможуть відвідати парад – до Росії не прилетить президент Азербайджану Ільхам Алієв.

Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ, передає 24 Канал. Відповідну заяву зробив помічник диктатора Юрій Ушаков у середу, 7 травня.

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Алієв не відвідає парад у Москві

На російське свято "побєдобєсія" збираються лідери Бразилії, Китаю, Палестини, Єгипту, Венесуели тощо. Делегаціями "на високому рівні" будуть представлені Індія, Нікарагуа й ПАР, а КНДР – на рівні посла.

Надійшло таке повідомлення, що Алієв не прилетить, на жаль,

– зазначив помічник Путіна.

Причина такого рішення – нібито участь у внутрішніх заходах, присвячених Гейдару Алієву, колишньому азербайджанському президенту й батькові Ільхама.

Окрім того, через коронавірус скасовано візит президента Лаосу Тонлуна Сісуліта.

До слова, 7 травня літак президента Сербії Александара Вучича, що прямував до Москви, тимчасово приземлився в Баку через заборону на проліт від Литви й Латвії. Європейські країни пояснили це політичною, технічною та дипломатичною чутливістю мети візиту.