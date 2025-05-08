Не зупинив навіть довгий та тернистий шлях: Фіцо та Вучич таки прибули у Москву до 9 травня

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо та президент Сербії Александер Вучич таки прибули до Москви. Це сталося, попри складний та тернистий шлях, який довелося подолати політикам, щоб дістатися до країни-агресорки.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Фіцо вже прилетів у Москву

Російські пропагандисти 8 травня о 21:31 за київським часом написали, що прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо прибув до Москви. За даними окупантів, глава словацького уряду візьме участь у заходах, присвячених 80-річчю Перемоги.

Роберт Фіцо прибув у Москву: дивіться відео

Цікаво, що раніше у програмі, яку оприлюднював словацький уряд, не було пункту про участь Фіцо у параді до 9 травня.

Проте він візьме участь у покладанні квітів до могили невідомого солдата, а також буде мати двосторонні зустрічі з Владіміром Путіним, лідером Китаю Сі Цзіньпіном, президентом Бразилії Лулою да Сільвою та генсекретарем комуністичної партії В'єтнаму То Ламом.

Варто зазначити, що літак прем’єра Словаччини дістався до Москви "південним" маршрутом: через Угорщину, Румунію, Чорне море, Грузію та Росію. Політ тривав 5 годин, хоча раніше шлях із Братислави до російської столиці займав близько 2,5 годин.

Вучич також приземлився у російській столиці

Ще о 17:39 за київським часом 7 травня російські пропагандисти повідомляли, що літак сербського президента Александра Вучича приземлився у Москві.

Літак Вучича приземлився у Москві: дивіться відео

Згодом сербський президент записав відеозвернення у Москві на Червоній площі. У своїй промові Вучич заявив, що не переймається тим що "хтось інший у світі подумає чи скаже" про його візит до країни-агресорки на 9 травня.

Я тут для того, щоб боротися за свій народ і свою країну. Мене абсолютно не хвилює, що хтось інший у світі подумає або скаже. Мене обрав сербський народ, мене обрали громадяни Сербії. Мене не обирають ні в Ризі, ні в Таллінні, ні у Вільнюсі, ні де б то не було ще,

– сказав Вучич.

Президент Сербії висловився про свій візит у Росію на 9 травня: дивіться відео

Сербський президент також запевнив, що не боїться можливого "покарання" від Євросоюзу. Водночас Вучич запевнив, що Сербія "залишиться на європейському шляху".

Окрім того, президент Сербії висловив вдячність Росії за те, що Москва не визнала незалежності Косова, а також сказав, що для нього є "великою честю" зустрітися з Владіміром Путіним і лідером Китаю Сі Цзіньпіном.