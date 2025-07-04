Німеччина вже відправила Україні чверть свого арсеналу Patriot, – Bloomberg

Україна отримала від Німеччини три системи Patriot з власних запасів. Така кількість є чвертю арсеналу Берліна. Наразі тривають переговори зі США щодо допомоги Києву.

Берлін обговорює з Вашингтоном постачання щонайменше двох додаткових систем ППО Patriot для України. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Як Німеччина допомагає Україні

Речник Міністерства оборони Німеччини повідомив, що міністр Борис Пісторіус в період з 14 по 15 липня перебуватиме у Вашингтоні для переговорів зі своїм американським колегою Пітом Гегсетом.

За даними видання, на порядку денному буде питання Patriot. Нагадують, що минулого року колишній канцлер Олаф Шольц року очолив зусилля щодо відправки до України більшої кількості цих та інших систем.

Німеччина вже відправила до України три системи Patriot зі своїх запасів. Це становить чверть арсеналу Берліна, що є більшою часткою власних батарей Patriot, ніж США відправили до Києва,

– ідеться у статті.

Також Німеччина запропонувала взяти на себе ініціативу щодо спільних проєктів ЄС стосовно ППО, наземних та морських систем, оскільки блок посилює власне військове стримування потенційної агресії Росії.

До слова, раніше Bild повідомляло, що німецький уряд гарячково працює над тим, аби забезпечити Україну новими оборонними системами та достатньою кількістю ракет для Patriot, і готовий придбати їх Києву.