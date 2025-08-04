Країни Європи заявляють про готовність надати додаткове озброєння Україні. Йдеться про батареї протиповітряної оборони Patriot. Рішення про їх передачу залежить не в останню чергу від Трампа.

Про важливі умови постачання Україні систем ППО від європейських союзників повідомляє 24 Канал із посиланням на Euractiv.

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Чи передасть Європа Patriot Україні?

Між країнами Європи та Сполученими Штатами формується нова домовленість, яка може забезпечити українське військо новими системами ППО Patriot. Згідно з планом, європейські союзники передають Києву частину своїх систем, натомість США оперативно постачають їм нові комплекси без значного послаблення власної обороноздатності.

Таким способом, пропозиція Дональда Трампа продати європейським країнам нові системи ППО в обмін на їхні батареї Patriot для України набуває все більш точних обрисів.



ЗРК Patriot / Фото Martin Divisek

Президент України Володимир Зеленський неодноразово заявляв про потребу в системах ППО, адже країна постійно перебуває під загрозою ворожих обстрілів. Раніше він заявив про очікування отримати 10 нових систем.

На сьогодні Київ уже отримав 6 Patriot від США, Нідерландів та Німеччини. Остання вляза на себе лідерство у новій хвилі поставок. Раніше Берлін передав 3 системи й погодився ще на 5. Однак частина з них розміщена на східному фланзі НАТО, тому запас систем у Німеччини не перевищує шести одиниць.

Коли можна очікувати Patriot?

Попри високий попит, виробництво Patriot не встигає забезпечувати всі потреби. Нові батареї коштують близько 1 мільярда доларів, а кожна ракета – до 4 мільйонів. Тому у світі сформувалася черга на роки вперед. До прикладу, Румунія, яка минулого року передала одну з двох своїх батарей, чекає на заміну щонайменше до кінця десятиліття.

Компанії-виробники Raytheon та Lockheed Martin планують збільшувати виробництво, виробляючи до 650 ракет замість звичних 500. Raytheon також заявила про плани підвищити випуск оновлених ракет GEM-T на 150% до 2028 року. Проте компанія попереджає про глобальний дефіцит вибухових матеріалів та компонентів, тож нові системи будуть доступні тільки за декілька років. НАТО оцінює стандартний термін очікування систем Patriot у 7 років.

Якщо новий механізм спрацює, то Київ отримає додаткові системи вже цієї осені. Відомо, що 6 європейських країн, серед яких Німеччина, Греція, Нідерланди, Польща, Румунія та Іспанія, мають у своєму арсеналі системи Patriot, однак запаси обмежені.

У Вашингтоні оцінюють пріоритетність надання озброєння європейським країнам. За словами аналітика Тревора Тейлора, остаточне рішення залежить від Дональда Трампа. Без гарантій США європейські союзники не можуть обіцяти швидкі постачання систем Україні.

Раніше в Бундесвері повідомили, що найближчими днями передадуть Україні пускові установки, а повний комплект обладнання доставлять протягом 2 – 3 місяців. Міністр оборони Німеччини заявив, що країна готова передати ще два комплекси – за умови їх швидкої заміни з боку США.