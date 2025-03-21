Пропозиція США передати українські АЕС може призвести до звільнення ЗАЕС, – Reuters

Під час телефонної розмови з Зеленським Трамп запропонував передати АЕС у власність США. Це ставить Путіна у незручну позицію.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Як ідея Трампа може повернути ЗАЕС та Енергодар

Так, джерело видання зазначає, що ідея передачі США українських АЕС тисне на Росію, пропонуючи угоду, за якою вони повинні були б передати станцію. Проте стверджується, що американці нагнітали ситуацію, вживаючи слово "власність".

За словами одного з співробітників ЗАЕС, Україна вже склала детальний план дій потенційного повернення об'єкта. Він пояснює, що Росії буде недостатньо передати лише станцію. Вона повинна буде передати сусідню ТЕС, навколишні населені пункти, включно з містом Енергодар, а також дорогу до Запоріжжя.

Таким чином, претензія США на ЗАЕС може призвести до звільнення тисяч квадратних кілометрів нині окупованої української території.

Володимир Зеленський підтвердив, що Трамп порушував питання Запорізької АЕС. За словами президента, Київ готовий обговорювати можливості інвестицій в українські станції та модернізацію відповідних об'єктів. Однак про передачу АЕС у власність США лідери не говорили.