Київ атаковано після того, як США перекинули тисячі ракет для України на Близький Схід, – WP

Після передачі США 10 тисяч снарядів, призначених для України, на Близький Схід Київ опинився у вразливому становищі. Саме в цей момент Росія завдала потужного комбінованого удару по столиці.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на The Washington Post.

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Як вплине передача ракет проти "Шахедів" на Близький Схід

Неназваний співробітник СБУ повідомив виданню, що відсутність "відносно дешевих ракет" або невеликих ракет, які використовують для відбиття атак "Шахедів", створює небезпечну ситуацію для України в той час, коли Росія посилює свої атаки.

Вони забрали всі ці боєприпаси. Вони були дуже важливі. Нам потрібно якомога швидше знайти нове рішення проти "Шахедів". В іншому разі в нас буде така ситуація щодня,

– заявив співрозмовник видання після комбінованого удару по Києву.

Водночас науковий співробітник Українського національного інституту стратегічних досліджень Микола Белесков також вважає, що перекидання боєприпасів на Близький Схід, які призначалися для України, підірве здатність Києва захищати себе на тлі посилення російських атак.

У виданні зазначають, що спроби президента США Дональда Трампа виступити посередником у встановленні миру в Україні зайшли в глухий кут. Усе через те, що фокус уваги змістився зокрема, на конфлікт між Іраном та Ізраїлем.