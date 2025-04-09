Міністр оборони Польщі побачив позитив у виведенні військ США з ключового хабу допомоги Україні

США передислокують своїх військових з аеропорту Ясьонка в Польщі – ключового хабу допомоги для України. Польський міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш побачив у цьому позитив.

Він поділився своїми думками в етері телеканалу Polsat News, передає 24 Канал. До слова, у Польщі наразі перебуває близько 10 тисяч американських солдатів.

Дивіться також Миротворці ООН на фронті, солдати ЄС на кордоні: що не так з новим мирним планом для України

У чому політик бачить позитив

За словами міністра, через передислокацію сили США не будуть зосереджені на допомозі України. Оскільки вони присвятять більше зусиль Польщі, це стане "зміною на краще".

Зрештою, ця місія могла б закінчитися, і вони могли б повернутися до США, але вони залишаються в Польщі,

– додав Косіняк-Камиш.

Він також пояснив, що йдеться про кілька сотень солдатів, які перебуватимуть у різних підрозділах.

До слова, 8 квітня стало відомо, що США розглядають можливість виведення своїх військових з баз у Польщі та Румунії. Однак у Пентагоні запевнили, що наразі не ухвалили жодного рішення.