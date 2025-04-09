Про це пише 24 Канал з посиланням на відповідь пресслужби Пентагону на запит польського телеканалу TVP Info.

Дивіться також Символічний знак: чому США покидають ключовий хаб допомоги Україні

США ще вирішують долю своїх військових, які перебувають у Європі

8 квітня стало відомо, що США розглядають можливість виведення своїх військових з баз у Польщі та Румунії. У повідомленнях ЗМІ йшлося, що до Сполучених Штатів може повернутися до 10 тисяч військових зі 100 000 контингенту.

Але жодного рішення ще не ухвалили. Прихильність США до НАТО є сильною, але США очікують, що європейські союзники очолять конвенціональну оборону Європи,

– зазначають у Пентагоні.

Коли Командування Сухопутних військ США в Європі й Африці оголосило про передислокацію американських військових і техніки з аеропорту "Ясьонка", який є ключовим хабом допомоги Україні, міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш запевняв, що це не означає, що армія США планує зовсім піти з країни. До того ж Польща навіть запропонувала США нові бази для перебування військових.

Варто зазначити, що яке б рішення не ухвалили США щодо свого контингенту в Європі, допомога Україні припинятися не буде.