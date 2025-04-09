Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ответ пресс-службы Пентагона на запрос польского телеканала TVP Info.

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США еще решают судьбу своих военных, находящихся в Европе

8 апреля стало известно, что США рассматривают возможность вывода своих военных с баз в Польше и Румынии. В сообщениях СМИ говорилось, что в Соединенные Штаты может вернуться до 10 тысяч военных из 100 000 контингента.

Но никакого решения еще не приняли. Приверженность США к НАТО является сильной, но США ожидают, что европейские союзники возглавят конвенциональную оборону Европы,

– отмечают в Пентагоне.

Когда Командование Сухопутных войск США в Европе и Африке объявило о передислокации американских военных и техники из аэропорта "Ясенка", который является ключевым хабом помощи Украине, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш уверял, что это не означает, что армия США планирует совсем уйти из страны. К тому же Польша даже предложила США новые базы для пребывания военных.

Стоит отметить, что какое бы решение не приняли США относительно своего контингента в Европе, помощь Украине прекращаться не будет.