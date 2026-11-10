Створюють ілюзію прогресу: політолог розкрив реальну мету США і Росії в переговорах

В ОАЕ 10 листопада пройшли перемовини між представниками України, США та Росії. Деякі заяви у ЗМІ були обнадійливими, але не все так просто.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів політолог Артем Бронжуков. За його словами, повідомлення у західних ЗМІ, що сторони нібито готові до територіальних поступок – це все спроби видати бажане за дійсне. Американські перемовники займаються піаром Дональда Трампа та, ймовірно, створюють ілюзію прогресу.

Чого добивається Кремль?

Як наголосив Бронжуков, американські перемовники вже неодноразово демонстрували, що вони не розуміють справжніх причин війни та намірів диктатора Путіна.

Хотілося б чесно помилятися в оцінці ситуації, але ми неодноразово чули і від Кушнера, і від Віткоффа про те, що вони майже закінчили війну. Але потім вони демонструють, що не розуміють реальних причин війни та намірі Путіна. Кушнер казав, що якби Україна вийшла з Донбасу, то війна би закінчилася. Цим він показав, що є дилетантом, який не розуміє, за що воює Путін – явно не за українські села і міста на Донбасі,

– зазначив експерт.

Політолог додав, що заяви Москви про претензії лише на Донбас є брехнею, якою російське керівництво маскує прагнення змінити світовий безпековий порядок та перекроїти геополітичну мапу світу.

Чи має Україна козирі?

Політолог підкреслив, що найсильнішим аргументом України на переговорах залишаються ЗСУ, які стримують російське просування та помножили на нуль міф про другу армію світу. Додатковим фактором тиску стали далекобійні удари по російських НПЗ, які викрили вразливість економіки ворога.

При цьому наразі зустріч в Абу-Дабі – здебільшого консультаційний трек, в рамках якого навряд чи реально припинити війну. Однак можуть бути й інші важливі результати. До прикладу, обмін полоненими чи розблокування Чорного моря для українського експорту.

Чи закінчить ця зустріч війну? Напевно, що ні. Це історія в першу чергу про консультації, яка має підготувати підґрунтя до більш широких політичних домовленостей потенційно на полях G20 у грудні. Дивимось, особливо не створюємо собі очікувань, але маємо на увазі, що певні позитивні результати для України можуть статися,

– зауважив Бронжуков.

Чого очікувати від зустрічі в Абу-Дабі: дивіться відео 24 Каналу

Додамо, 10 листопада вже завершилася зустріч в Абу-Дабі у форматі Україна – США – Росія. Вона тривала близько 4,5 годин. Відомо, що зустріч продовжиться вже завтра вранці.