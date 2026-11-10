В Абу-Дабі стартували тристоронні переговори України, США та Росії

Про це повідомив голова Служби зовнішньої розвідки Рустем Умєров.

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Що відомо про переговори в Абу-Дабі?

Зранку 10 листопада в Абу-Дабі стартувала зустріч у форматі Україна – США – Росія. Сторони мають обговорити питання, пов'язані із завершенням російсько-української війни.

На порядку денному – ключові питання припинення бойових дій та наближення миру. Працюємо відповідно до завдань, визначених Президентом України– написав Умєров.

Раніше очікувалося, що зустріч за посередництва США триватиме два дні.

Українську делегацію очолює секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров. Російську сторону представляє делегація з 11 осіб на чолі з помічником Володимира Путіна Володимиром Мединським.

До Абу-Дабі також очікували прибуття представників європейських країн, Євросоюзу та НАТО. Водночас Росія не заявляла про намір проводити прямі переговори з європейськими представниками.