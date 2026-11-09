Переговори України, США та РФ в Абу-Дабі: чому участь Європи важлива

Дипломатичні зусилля щодо майбутнього переговорного процесу між Україною, США та Росією в Абу-Дабі набувають нового напруження довкола участі європейських партнерів. Присутність союзників бодай за лаштунками зустрічей розглядається як важливий запобіжник з погляду континентальної безпеки.

Дипломатичні контакти довкола врегулювання війни переходять у нову площину, де велику роль відіграє баланс інтересів головних гравців. В ефірі 24 Каналу політолог і партнер комунікаційної агенції GoodPolitics Максим Джигун розповів, чому залучення партнерів залишається важливим українській стороні.

Європейська присутність у переговорах – перестраховка

Україна зацікавлена в тому, щоб союзники залишалися безпосередньо залученими до дипломатичних процесів, навіть якщо формальний формат зустрічей є обмеженим. Експерт наголошує, що Київ раніше вже вдавався до тактики, коли представники ЄС перебували поблизу та допомагали тримати координацію.

Це можливість сказати, що це європейська війна, а не війна, яку можна за закритими дверима вирішити без участі Європи, і європейці самі зацікавлені у своїй присутності,

– зазначив політолог.

За його словами, після закінчення бойових дій саме європейські країни мають розуміти, як гарантувати власну безпеку, тому їхня нехай і неофіційна присутність є логічною необхідністю.

Як досвід делегації може вплинути на переговорний формат?

Присутність європейських радників також може виконувати стабілізаційну функцію під час складних контактів. На думку експерта, обережність європейських партнерів здатна допомогти уникнути імпульсивних кроків, коли лунають неприйнятні пропозиції. Політолог нагадав, що подібний формат залучення радників лідерів держав уже застосовувався, наприклад, під час візиту Віткоффа і Кушнера до Києва.

Наявність і українських дипломатів, в тому числі в делегації, яка, скоріше за все, буде з Кислицею, має гарантувати, що ми навчилися за останні півтора року того, як можна та як не можна поводитися в такому форматі перемовин,

– зауважив Джигун.

Коли сторони оцінюють, чого очікувати від зустрічі делегацій, напрацьований дипломатичний досвід стає визначальним фактором захисту національних позицій.

Контекст дипломатичних маневрів: питання Європи загострилося

Питання участі європейських країн постало особливо гостро після заяв про те, що майбутні раунди можуть мати викнятково тристоронній характер. Зокрема, коли Кремль оголосив формат переговорів в Абу-Дабі, представники Москви виступили проти безпосередньої присутності представників Європи.

Водночас аналітики застерігають, що Москва хоче домовитися про майбутню архітектуру безпеки на власних умовах, намагаючись обмежити вплив партнерів Києва на процес ухвалення спільних рішень.