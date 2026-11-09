У Москві розкрили, з чого розпочнуться переговори щодо України в Абу-Дабі

А розпочнуться переговори з питань безпеки, пишуть росЗМІ.

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Що відомо про переговори

Як заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, європейські посадовці не братимуть безпосередньої участі в консультаціях, попри попередні наміри долучитися до обговорень.

За його словами, Сполучені Штати та Україна мають окремі канали для зв'язку з європейськими державами.

Тим часом глава МЗС Росії Лавров додав, що майбутня зустріч в Абу-Дабі буде присвячена узгодженню базових принципів, які мають затвердити на фінальному етапі повного врегулювання конфлікту.

Першим пунктом на переговорах в Абу-Дабі обговорюватимуться питання безпеки Росії, України та загалом у регіоні– сказав він.

Водночас президент України Володимир Зеленський раніше повідомив про узгодження позицій перед зустріччю з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Сама очільниця Єврокомісії публічно наголошувала, що представництво ЄС обов'язково буде присутнє на переговорах в Об'єднаних Арабських Еміратах.

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Про готовність європейської сторони долучитися до діалогу також інформував глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро.

За даними видання Financial Times, радники з питань національної безпеки Великої Британії, Франції та Німеччини, а також делегати від Єврокомісії та НАТО планували брати участь в окремих частинах консультацій. Це мотивували прагненням запобігти спробам Москви переглянути безпекову архітектуру Європи за спиною союзників.

Нагадаємо, що тристоронні консультації заплановані на 10 – 11 листопада, де роль посередника виконує спеціальний представник президента США Стів Віткофф.

Як зазначав радник Офісу Президента Сергій Лещенко, українська сторона прагне обговорити зупинку бойових дій уздовж лінії фронту без жодних територіальних поступок, а також порушити питання енергетичного перемир'я та розблокування морських портів.