Цікавий меседж після переговорів у Ер-Ріяді: він може вказати на посередника в перемир'ї

В Ер-Ріяді пройшли переговори між делегацію з Росії та делегацією США. Цікаво, що від російської сторони прозвучала заява, нібито на наступних етапах перемовин будуть залучені й інші країни.

Хто може стати посередником в перемир'ї Росії та України для 24 Каналу пояснив кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський.

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Можливі сторони перемовин

Желіховський нагадав, що і спецпредставник Трампа з питань України та Росії генерал Кіт Келлог говорив про човникову дипломатію. Імовірно, сторони можуть бути в різних приміщеннях чи кімнатах, але проводити перемовини зі спільною стороною.

Подібний досвід уже був у 2022 році із Зерновою угодою, тоді Україна та Росія окремо підписали угоди з Туреччиною та ООН. Імовірно, на щось подібне і натякали після перемовин в Ер-Ріяді.

Якщо продовжиться цей трек в Саудівській Аравії, і сторони все ж таки дійдуть до етапу, коли можна буде домовлятися про довготривалий мир, або радше перемир'я, і будуть підписуватися одна чи кілька угод, я не виключаю, що застосують таке "стамбульське лекало",

– припустив аналітик.

Він припустив, що угода може бути підписана або в Саудівській Аравії, або в тій же Туреччині. Адже останнім часом Реджеп Ердоган активізував свої зусилля щодо демонстрації себе, як миротворця в регіоні. Також це може зіграти на руку й в іншому аспекті – затьмарить ту критику від Заходу, яку Ердоган може отримати після переслідування турецьких опозиційних лідерів.

Таку ж роль може зіграти і Саудівська Аравія, коли сторони напряму підпишуть з нею та ООН два окремі договори. Також, за словами Желіховського, не слід виключати з переговорів європейські держави, адже Україна прагне їхньої залученості до процесу, хоча Росія і США виступають проти. Тому поки більше для ролі посередників підходять саудити чи Туреччина.