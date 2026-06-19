Перемовини між США та Іраном у Швейцарії несподівано скасували

Очікувалося, що у п'ятницю, 19 червня, у Швейцарії мали початися переговори щодо реалізації угоди, досягнутої між Тегераном і Вашингтоном для припинення війни. Втім, перемовини раптово скасували.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс більше не летить до Швейцарії на зустріч з іранськими переговорниками. Причиною вказали невирішені логістичні питання, пишуть CNN.

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Чому перемовини між Тегераном і Вашингтоном у Швейцарії скасували?

У Білому домі пояснили, що плани щодо майбутніх технічних переговорів ще остаточно не узгоджені. Водночас американська делегація була готова вирушити одразу, щойно з'явилася б така можливість. Однак організація цих переговорів залишається складною і непередбачуваною з логістичної точки зору.

У заяві йдеться, що сьогодні увечері Джей Ді Венс не вилітає до Швейцарії, як планувалося. В адміністрації Трампа пообіцяли повідомляти про будь-які оновлення навколо цієї ситуації. Також там наголосили, що очікують початку технічних переговорів якомога швидше.

Зверніть увагу! Раніше того ж дня Венс заявляв, що планує поїздку до Швейцарії, хоча визнавав, що точний час залишається невизначеним. Він також зазначав, що технічні переговори щодо фіналізації угоди мають розпочатися цими вихідними, і що він планує очолити американську переговорну групу.

Після заяви Білого дому з'явилося повідомлення від МЗС Швейцарії. У ньому йдеться, що переговори, заплановані на 19 червня між США та Іраном у гірському курорті Бюргеншток, не відбудуться. Про це пише Reuters.

Нагадаємо, що 18 червня США та Іран підписали меморандум про взаєморозуміння в цифровому форматі. Документ містить 14 пунктів і фактично є планом припинення війни та переходу до мирної угоди.

Основні положення передбачають, що сторони домовляються:

негайно припинити бойові дії та більше не воювати одна проти одної

поважати суверенітет і не втручатися у внутрішні справи;

протягом 60 днів провести переговори й підготувати фінальну угоду;

Окрім того, що мають поступово зняти морську блокаду, санкції та обмеження з Ірану. Своєю чергою Тегеран повинен гарантувати безпечне судноплавство в Ормузькій протоці.

Також ередбачений великий план відбудови Ірану – виділення на нього понад 300 мільрдів доларів.