Рубіо "вигнав" делегацію Ірану зі США після провалу переговорів, – Axios

Держсекретар США Марко Рубіо вимагав від іранської делегації залишити Нью-Йорк після того, як переговори між Вашингтоном і Тегераном зайшли в глухий кут. Водночас в Ірані заявили, що перемовники поїхали відповідно до заздалегідь запланованого графіка.

Про це пише Axios.

Що сталося під час переговорів?

У понеділок, 28 вересня, у Білому домі ще розраховували на прогрес у переговорах, однак до кінця дня стало зрозуміло, що сторони не змогли досягти домовленостей. Після цього місія США при ООН повідомила іранській, що делегація має негайно залишити Нью-Йорк.

Держсекретар Рубіо вислав іранську делегацію, яка надто довго там знаходилася. Генеральна асамблея ООН закінчилася, тому їм настав час їхати,

– заявив американський чиновник.

Через кілька годин після цього делегація вирушила до аеропорту, а Арагчі вилетів із Нью-Йорка до Дохи.

Іранська сторона заперечила, що їх фактично вигнали зі США. Постпредство Ірану при ООН заявило, що делегація залишила Нью-Йорк відповідно до початкового графіка, про який американську сторону повідомили заздалегідь.

Нагадаємо, Трамп заявив, що очікує на "дуже швидку" перемогу Сполучених Штатів у війні з Іраном. Він також висловив упевненість, що ціни на нафту знизяться до рівня, який був до початку війни.

Водночас не виключена можливість нових ударів по Ірану напередодні проміжних виборів у США: "Я не хочу цього говорити. Тобто це можливо, але я просто не хочу про це говорити".

Трамп також наголосив, що Іран не матиме ядерної зброї. Раніше Тегеран запропонував відкрити Ормузьку протоку та через тиждень відновити переговори щодо ядерної програми. Водночас Трамп підтвердив, що відхилив останню мирну пропозицію, передану США під час непрямих переговорів у Нью-Йорку.