Об этом пишет Axios.

Что произошло во время переговоров?

В понедельник, 28 сентября, в Белом доме еще рассчитывали на прогресс в переговорах, однако к концу дня стало ясно, что стороны не смогли достичь договоренностей. После этого миссия США при ООН сообщила иранской стороне, что делегация должна немедленно покинуть Нью-Йорк.

Госсекретарь Рубио выслал иранскую делегацию, которая надто долго там находилась. Генеральная Ассамблея ООН закончилась, поэтому им пора уезжать,

– заявил американский чиновник.

Через несколько часов после этого делегация отправилась в аэропорт, а Арагчи вылетел из Нью-Йорка в Доху.

Иранская сторона опровергла, что их фактически выдворили из США. Постоянное представительство Ирана при ООН заявило, что делегация покинула Нью-Йорк в соответствии с первоначальным графиком, о котором американскую сторону уведомили заранее.

Напомним, Трамп заявил, что ожидает на "очень быструю" победу Соединенных Штатов в в войне с Ираном. Он также выразил уверенность, что цены на нефть снизятся до уровня, который был до начала войны.

В то же время не исключена возможность новых ударов по Ирану накануне промежуточных выборов в США: "Я не хочу об этом говорить. То есть это возможно, но я просто не хочу об этом говорить".

Трамп также подчеркнул, что Иран не будет обладать ядерным оружием. Ранее Тегеран предложил открыть Ормузский пролив и через неделю возобновить переговоры по ядерной программе. В то же время Трамп подтвердил, что отклонил последнее мирное предложение, переданное США в ходе непрямых переговоров в Нью-Йорке.