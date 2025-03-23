Переговори між США та Україною в Саудівській Аравії почнуться пізно ввечері, – Reuters

Переговори США та України в Саудівській Аравії розпочнуться пізно ввечері 23 березня. Уже наступного дня, 24 березня, запланована зустріч, під час якої обговорюватиметься часткове припинення вогню.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Reuters.

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Що відомо про майбутні переговори у Саудівській Аравії

Українську делегацію на недільному засіданні очолить міністр оборони Рустем Умєров.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що цей факт дозволить Києву діяти "дуже швидко і дуже предметно".

Також він наголошував, що недільна зустріч в Ер-Ріяді буде чисто технічною.

Як зауважував речник МЗС України, Україна хоче "уточнити модальності, нюанси можливих різних режимів припинення вогню, як їх відстежувати, як їх контролювати, загалом, що входить до їхньої сфери".

Нагадаємо, що Україна погодилася на 30-денного перемир'я у війні. Президент Росії Владімір Путін заявляв, що нібито також згідний із цією пропозицією Трампа. За його словами, російській військові навіть отримали вказівку припинити атаки на енергетичну інфраструктуру.

"Однак ця угода не відповідала ширшій угоді, якої прагнули США і яку підтримав Київ, щодо повного 30-денного перемир'я у війні", – зауважує Reuters.

До слова, радник Трампа із нацбезпеки Майк Волц заявив, що США та Росія у Саудівській Аравії обговорять припинення бойових дій в акваторії Чорного моря, торгівлю зерном і паливом, а також верифікацію припинення вогню, миротворців та належність територій.