Рубіо та Віткофф прибули до Парижа для перемовин із представниками Франції та України

У четвер, 17 квітня, спецпредставник президента США Стів Віткофф та держсекретар США Марко Рубіо прибули до Парижа. У Франції вони проведуть переговори з європейськими колегами.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Euronews.

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Рубіо та Віткофф прибули на переговори

У Парижі Віткофф і Рубіо зустрінуться з президентом Франції Еммануелем Макроном і міністром закордонних справ Жаном-Ноелем Барро. Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі також візьме участь у дискусіях разом із радником уряду Німеччини із зовнішньої політики.

На переговорах буде присутньою українська делегація у складі керівника ОП Андрія Єрмака, міністра закордонних справ Андрія Сибіги та міністра оборони Рустема Умєрова.

У рамках візиту заплановано серію двосторонніх і багатосторонніх зустрічей з представниками держав коаліції охочих і спроможних гарантувати безпеку, зокрема з Франції, Німеччини і Великої Британії. Також заплановані зустрічі з представниками США, які в цей час перебувають у Франції,

– повідомляв Єрмак.

За словами Міністерства закордонних справ України, зустрічі стануть продовженням консультацій щодо досягнення стійкого миру в Україні.

Окрім України, представники США мають намір обговорити укладання ядерної угоди з Іраном та питання тарифів Дональда Трампа.

Згодом журналісти Sky News повідомили, що президент Франції Еммануель Макрон вже зустрівся з держсекретарем США Марко Рубіо та спеціальним посланником Стівом Віткоффом. Напередодні переговорів Макрон також провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, раніше європейські дипломати повідомляли, що під час переговорів вони закликатимуть США посилити тиск на Москву, щоб домогтися беззастережного припинення вогню. Зокрема один з європейських чиновників заявив, що вони хочуть, щоб США застосували до Росії "більше батога".