Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Euronews.

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Рубио и Уиткофф прибыли на переговоры

В Париже Уиткофф и Рубио встретятся с президентом Франции Эммануэлем Макроном и министром иностранных дел Жаном-Ноэлем Барро. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми также примет участие в дискуссиях вместе с советником правительства Германии по внешней политике.

На переговорах будет присутствовать украинская делегация в составе руководителя ОП Андрея Ермака, министра иностранных дел Андрея Сибиги и министра обороны Рустема Умерова.

В рамках визита запланирована серия двусторонних и многосторонних встреч с представителями государств коалиции желающих и способных гарантировать безопасность, в частности из Франции, Германии и Великобритании. Также запланированы встречи с представителями США, которые в это время находятся во Франции,

– сообщал Ермак.

По словам Министерства иностранных дел Украины, встречи станут продолжением консультаций по достижению устойчивого мира в Украине.

Кроме Украины, представители США намерены обсудить заключение ядерной сделки с Ираном и вопрос тарифов Дональда Трампа.

Позже журналисты Sky News сообщили, что президент Франции Эммануэль Макрон уже встретился с госсекретарем США Марко Рубио и специальным посланником Стивом Виткоффом. Накануне переговоров Макрон также провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, ранее европейские дипломаты сообщали, что во время переговоров они будут призывать США усилить давление на Москву, чтобы добиться безоговорочного прекращения огня. В частности один из европейских чиновников заявил, что они хотят, чтобы США применили к России "больше кнута".