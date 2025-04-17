Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Euronews.
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Рубіо та Віткофф прибули на переговори
У Парижі Віткофф і Рубіо зустрінуться з президентом Франції Еммануелем Макроном і міністром закордонних справ Жаном-Ноелем Барро. Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі також візьме участь у дискусіях разом із радником уряду Німеччини із зовнішньої політики.
На переговорах буде присутньою українська делегація у складі керівника ОП Андрія Єрмака, міністра закордонних справ Андрія Сибіги та міністра оборони Рустема Умєрова.
У рамках візиту заплановано серію двосторонніх і багатосторонніх зустрічей з представниками держав коаліції охочих і спроможних гарантувати безпеку, зокрема з Франції, Німеччини і Великої Британії. Також заплановані зустрічі з представниками США, які в цей час перебувають у Франції,
– повідомляв Єрмак.
За словами Міністерства закордонних справ України, зустрічі стануть продовженням консультацій щодо досягнення стійкого миру в Україні.
Окрім України, представники США мають намір обговорити укладання ядерної угоди з Іраном та питання тарифів Дональда Трампа.
Згодом журналісти Sky News повідомили, що президент Франції Еммануель Макрон вже зустрівся з держсекретарем США Марко Рубіо та спеціальним посланником Стівом Віткоффом. Напередодні переговорів Макрон також провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.
Нагадаємо, раніше європейські дипломати повідомляли, що під час переговорів вони закликатимуть США посилити тиск на Москву, щоб домогтися беззастережного припинення вогню. Зокрема один з європейських чиновників заявив, що вони хочуть, щоб США застосували до Росії "більше батога".