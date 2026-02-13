Має бути добре організований діалог: Макрон розповів про можливість переговорів з Росією
- Президент Франції Емануель Макрон заявив про намір відновити діалог з Володимиром Путіним, підкресливши важливість добре організованої розмови разом з Європою.
- Макрон наголосив, що наразі немає термінової потреби в діалозі з Росією, але підготовка триває для гарантій безпеки Європи та України.
Президент Франції Емануель Макрон згадав про відновлення діалогу з Путіним. Він зазначив, що розмова має бути добре організована разом з Європою та без "занадто великої кількості співрозмовників".
Президент Франції зазначив, що немає термінової потреби розпочинати діалог з Володимиром Путіним. Про це повідомили в Le Figaro.
Чи почне Франція відновлювати дипломатію з Росією?
Макрон на початку лютого 2026 року відправив до Москви дипломатичного радника через свій намір відновити прямі переговори з Росією. Він заявив, що до дискусії з Путіним треба добре підготуватися, щоб у потрібний момент почати діалог.
Ми хочемо гарантій для України, але ми також хочемо "певних речей для європейців". Йдеться про майбутнє Європи та її безпеку,
– заявив Макрон.
Лідер Франції 12 лютого зазначив, що поки немає термінової потреби для початку діалогу з Росією. Він наголосив на важливості співпраці між європейцями.
Макрон додав, що "це питання не кількох днів і підготовка триває". Він також зазначив, що зараз потрібно попрацювати над "власною позицією" та визначити, яких вимог прагнуть обидві сторони.
Що відомо про заяви Емануеля Макрона?
Макрон повідомив Зеленському, що Франція змушена відпустити затриманий російський танкер. Країна працює над змінами в законодавстві, щоб у майбутньому затримані російські танкери могли залишатися під арештом.
Президент Франції Емануель Макрон відреагував на витік приватного листування з Трампом. Він заявив, що бере повну відповідальність за свої слова.