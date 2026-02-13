Должен быть хорошо организованный диалог: Макрон рассказал о возможности переговоров с Россией
- Президент Франции Эмануэль Макрон заявил о намерении возобновить диалог с Владимиром Путиным, подчеркнув важность хорошо организованного разговора вместе с Европой.
- Макрон отметил, что пока нет срочной необходимости в диалоге с Россией, но подготовка продолжается для гарантий безопасности Европы и Украины.
Президент Франции Эмануэль Макрон вспомнил о возобновлении диалога с Путиным. Он отметил, что разговор должен быть хорошо организован вместе с Европой и без "слишком большого количества собеседников".
Президент Франции отметил, что нет срочной необходимости начинать диалог с Владимиром Путиным. Об этом сообщили в Le Figaro.
Начнет ли Франция восстанавливать дипломатию с Россией?
Макрон в начале февраля 2026 года отправил в Москву дипломатического советника из-за своего намерения возобновить прямые переговоры с Россией. Он заявил, что к дискуссии с Путиным надо хорошо подготовиться, чтобы в нужный момент начать диалог.
Мы хотим гарантий для Украины, но мы также хотим "определенных вещей для европейцев". Речь идет о будущем Европы и ее безопасности,
– заявил Макрон.
Лидер Франции 12 февраля отметил, что пока нет срочной необходимости для начала диалога с Россией. Он отметил важность сотрудничества между европейцами.
Макрон добавил, что "это вопрос не нескольких дней и подготовка продолжается". Он также отметил, что сейчас нужно поработать над "собственной позицией" и определить, каких требований хотят обе стороны.
Что известно о заявлениях Эмануэля Макрона?
Макрон сообщил Зеленскому, что Франция вынуждена отпустить задержанный российский танкер. Страна работает над изменениями в законодательстве, чтобы в будущем задержанные российские танкеры могли оставаться под арестом.
Президент Франции Эмануэль Макрон отреагировал на утечку частной переписки с Трампом. Он заявил, что берет полную ответственность за свои слова.