Президент Франції зазначив, що немає термінової потреби розпочинати діалог з Володимиром Путіним. Про це повідомили в Le Figaro.

Дивіться також Цинічний розрахунок: чому Макрон несподівано захотів відновити контакт з Путіним

Чи почне Франція відновлювати дипломатію з Росією?

Макрон на початку лютого 2026 року відправив до Москви дипломатичного радника через свій намір відновити прямі переговори з Росією. Він заявив, що до дискусії з Путіним треба добре підготуватися, щоб у потрібний момент почати діалог.

Ми хочемо гарантій для України, але ми також хочемо "певних речей для європейців". Йдеться про майбутнє Європи та її безпеку,

– заявив Макрон.

Лідер Франції 12 лютого зазначив, що поки немає термінової потреби для початку діалогу з Росією. Він наголосив на важливості співпраці між європейцями.

Макрон додав, що "це питання не кількох днів і підготовка триває". Він також зазначив, що зараз потрібно попрацювати над "власною позицією" та визначити, яких вимог прагнуть обидві сторони.

Що відомо про заяви Емануеля Макрона?