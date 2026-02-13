Президент Франции отметил, что нет срочной необходимости начинать диалог с Владимиром Путиным. Об этом сообщили в Le Figaro.

Начнет ли Франция восстанавливать дипломатию с Россией?

Макрон в начале февраля 2026 года отправил в Москву дипломатического советника из-за своего намерения возобновить прямые переговоры с Россией. Он заявил, что к дискуссии с Путиным надо хорошо подготовиться, чтобы в нужный момент начать диалог.

Мы хотим гарантий для Украины, но мы также хотим "определенных вещей для европейцев". Речь идет о будущем Европы и ее безопасности,

– заявил Макрон.

Лидер Франции 12 февраля отметил, что пока нет срочной необходимости для начала диалога с Россией. Он отметил важность сотрудничества между европейцами.

Макрон добавил, что "это вопрос не нескольких дней и подготовка продолжается". Он также отметил, что сейчас нужно поработать над "собственной позицией" и определить, каких требований хотят обе стороны.

Что известно о заявлениях Эмануэля Макрона?