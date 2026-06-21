Ситуація в Лівані та ядерна зброя: у Швейцарії стартували переговори США та Ірану

У Швейцарії стартували переговори між делегаціями США та Ірану за участі міжнародних посередників. Сторони обговорюють ситуацію в Лівані, ядерну програму Тегерана та питання заморожених активів.

Про це повідомляє речник МЗС Ірану Есмаїл Багаї, пише видання Al Jazeera.

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Що відомо про переговори США та Ірану?

Ключовою темою зустрічі стала ескалація бойових дій у Лівані між Ізраїлем та угрупованням "Хезболла". За даними сторін, саме це питання є одним із пріоритетних у порядку денному переговорів, оскільки впливає на стабільність у всьому регіоні Близького Сходу. До обговорень також залучені міжнародні посередники, зокрема Катар і Пакистан.

Відомо, що американську делегацію очолює віцепрезидент США Джей Ді Венс. З боку США також присутні спецпосланці, зокрема Стів Віткофф і Джаред Кушнер.

Головним перемовником від Ірану виступає Мохаммед Багер Галібаф – чинний спікер парламенту Ірану, колишній командувач авіаційних сил Корпусу вартових ісламської революції, а також ексмер Тегерана та колишній керівник поліції. Він вважається політиком із тісними зв'язками з КВІР.

Другим іранським представником є міністр закордонних справ Аббас Арагчі, який напряму працює з офісом верховного лідера Ірану. Також у переговорах бере участь Алі Бакрі – один із головних експертів Ірану з ядерного питання, який раніше вже очолював переговорну команду. Окремо присутні голова Центрального банку Абдольнасер Хемматі та заступник міністра нафти Хамід Бур – вони відповідають за економічні питання.

За інформацією ЗМІ, сторони обговорюють питання іранської ядерної програми та можливого припинення вогню. Представники США наголошують на необхідності визначення рамок подальших переговорів і досягнення прогресу в ядерному питанні.

Ще одним важливим блоком стануть фінансові питання – зокрема повернення заморожених іранських активів. У Тегерані заявляють про очікування розблокування близько 6 мільярдів доларів, які, за їхніми словами, перебувають під контролем Катару в межах попередніх домовленостей.

Нагадаємо, США та Іран підписали мирний меморандум у цифровому форматі 18 червня. Документ підписав Дональд Трамп, після чого його копії передали іранській стороні та посередникам.

У меморандумі йдеться про припинення бойових дій, зокрема в Лівані, відкриття Ормузької протоки та 60 днів переговорів щодо ядерної програми. Також передбачено поступове скасування санкцій, зняття морської блокади США та пакет відбудови Ірану.