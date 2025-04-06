У Путіна анонсували нові переговори із США

Посланник Кремля Кіріл Дмитрієв зробив нову заяву щодо переговорів із США. Посадовець Путіна сказав, що нові контакти відбудуться вже незабаром.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Що сказав Дмитрієв про нові переговори зі США

Глава Російського фонду прямих інвестицій та спецпредставник Путіна з інвестиційно-економічного співробітництва із закордонними країнами Кіріл Дмитрієв заявив, що нові контакти між Росією та США можуть пройти вже наступного тижня.

Водночас де саме, та в який день відбудуться ці контакти, посланник російського диктатора не сказав. Також Дмитрієв не відповів, чи буде він присутнім на нових переговорах Росії зі США.

До речі, Кіріл Дмитрієв 2 квітня мав зустріч у Вашингтоні зі спецпредставником Дональда Трампа Стівом Віткоффом. Для цього Сполучені Штати навіть тимчасово зняло санкції з Дмитрієва, щоб Держдепартамент міг видати йому потрібну візу для приїзду до американської столиці.

Пізніше посланник Кремля, коментуючи саму зустріч, сказав, що обговорив з представниками адміністрації Трампа відновлення відносин між США і Росією, а також економічно-інвестиційні питання.

Щодо цієї поїздки також висловився і Володимир Зеленський. Президент наголосив, що головна мета візиту Дмитрієва до США – домовитися про виведення заморожених активів Росії. Ба більше, кремлівський посланник був із цим питанням не лише в Америці.