Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Що сказав Дмитрієв про нові переговори з США

Глава Російського фонду прямих інвестицій та спецпредставник Путіна з інвестиційно-економічного співробітництва із закордонними країнами Кіріл Дмитрієв заявив, що нові контакти між Росією та США можуть пройти вже наступного тижня.

Водночас де саме, та в який день відбудуться ці контакти посланник російського диктатора не сказав. Також Дмитрієв не відповів, чи буде він присутнім на нових перемовинах Росії із США.

До слова, Кіріл Дмитрієв 2 квітня мав зустріч у Вашингтоні зі спецпредставником Дональда Трампа Стівом Віткоффом. Для цього Сполучені Штати навіть тимчасово зняло санкції з Дмитрієва, щоб Держдепартамент міг видати йому необхідну візу для приїзду до американської столиці.

Пізніше посланник Кремля, коментуючи саму зустріч, сказав, що обговорив з представниками адміністрації Трампа відновлення відносин між США і Росією, а також "економічно-інвестиційні питання".

Щодо цієї поїздки також висловився і Володимир Зеленський. Президент наголосив, що головна мета візиту Дмитрієва до США – домовитися про виведення заморожених активів Росії. Ба більше, кремлівський посланник був із цим питанням не лише в Америці.