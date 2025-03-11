Рубіо зустрівся із принцом Саудівської Аравії та подякував за організацію переговорів з Україною

Державний секретар США Марко Рубіо прибув до Саудівської Аравії та провів зустріч зі спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом. Він подякував принцу за гостинність і сприяння організації переговорів, спрямованих на припинення війни в Україні.

Рубіо і Мухаммад бін Салман Аль Сауд зокрема обговорили загрозу судноплавству у Червоному морі з боку хуситів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN та Держдепартамент США.

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Рубіо прибув до Саудівської Аравії

Рубіо висловив вдячність за ініціативу Саудівської Аравії щодо підтримки мирних переговорів.

Держсекретар подякував спадкоємному принцу за те, що він знову прийняв Сполучені Штати на переговорах, щоб допомогти розв'язати війну в Україні та забезпечити міцний мир,

– ідеться в повідомленні Держдепартаменту США.

Під час зустрічі також порушили питання ситуації в Ємені та загрози міжнародному судноплавству з боку хуситів, що становить небезпеку для глобальної торгівлі, американських інтересів та саудівської інфраструктури.

Окремо обговорювали Сирію та перспективи створення "стабільного уряду, вільного від тероризму".

"Вони обговорили відновлення в Газі. Держсекретар подякував наслідному принцу за прийом арабських країн і підтвердив тверду прихильність Сполучених Штатів до того, що будь-яке розв'язання ситуації в Газі не повинно передбачати жодної ролі для ХАМАС", – додали в Держдепі.

CNN уточнює, що переговори між держсекретарем США та спадкоємним принцом тривали понад дві години напередодні важливої зустрічі між делегаціями США та України, яка відбудеться сьогодні, у вівторок 11 березня.

Нагадаємо, Рубіо сподівається, що питання призупинення військової допомоги Україні буде вирішене під час переговорів у Саудівській Аравії. Також він прокоментував можливість припинення вогню в Україні, відзначивши ініціативу Києва щодо перемир'я в повітрі та на морі.