Після другого раунду переговорів позиції України та Росії не стали ближчими, – BBC

У Стамбулі відбувся другий раунд переговорів Росії та України.На зустрічі сторони змогли домовитися про нові гуманітарні заходи, але щодо перемир'я, не кажучи вже про мирну угоду, справа знову не дійшла.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на матеріал BBC.

До теми США розчаровані, але не здивовані вимогами Росії на переговорах, – ABC News

Питання з російським "меморандумом" лишалося до зустрічі

Журналісти зазначили, що до останнього моменту залишалося незрозумілим, чи відбудеться новий раунд переговорів Росії та України у Стамбулі.

Провести його запропонувала російська сторона в особі глави МЗС Сєргєя Лаврова. Саме у Москві закликали Київ підготувати чернетки меморандумів з умовами можливого перемир'я. Україна погодилася та передала документи ще минулого тижня. Російська делегація відмовилася робити те саме заздалегідь, пообіцявши подати свої пропозиції вже на зустрічі.

Саме відмова Москви заздалегідь надати документ, який визначає порядок денний зустрічі, змусив Київ до останнього тягнути з відповіддю на запитання, чи поїде українська делегація до Стамбула. Лише увечері неділі, 1 червня, Володимир Зеленський підтвердив: переговори відбудуться,

– мовиться у матеріалі.

Вранці 2 червня біля палацу Чираган на березі Босфору, колишньої султанської резиденції XIX століття, тепер перетвореної на фешенебельний готель, зібралися сотні журналістів.

Попередня зустріч – як і переговори трирічної давності – проходила у сусідньому президентському палаці Долмабахчі. Чому для нового раунду обрали інший майданчик, незрозуміло. Репортери, які працювали на переговорах у травні, припустили, що рішення ухвалили задля зручності преси.

Зустріч розпочалася із затримкою після вітального слова глави МЗС Туреччини Хакана Фідана. До цього глава української делегації, міністр оборони Рустем Умеров, переговорив із помічником президента Росії Владіміром Мединським, який очолює російську сторону, за посередництва турецького міністра. За даними російських ЗМІ, зустріч тривала 2,5 години.

Переговори делегацій у результаті тривали трохи більше як година, що було менше за перший раунду. За словами Мединського, розмова йшла російською мовою.

Домовитися вдалося про обмін полоненими та тілами загиблих

Журналісти пишуть, що, як і після першого раунду переговорів, єдиним конкретним результатом зустрічі стали домовленості щодо гуманітарних питань. Обидві делегації підтвердили, що домовилися про новий масштабний обмін військовополоненими за формулою "всіх на всіх". Він стосуватиметься двох категорій – молодих людей молодших за 25 років, тяжкохворих та тяжко поранених.

Сторони також домовилися про обмін тілами загиблих військових. За словами Умерова, йдеться про формат "6000 на 6000".

Ще однією центральною темою зустрічі стало повернення на батьківщину українських дітей, у викраденні яких Київ звинувачує Москву.

Владімір Мединський, спілкуючись із пресою, уточнив, що у списку 339 імен. Щоправда, наголосив він, у Москві не вважають цих дітей викраденими.