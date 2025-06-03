Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ABC News. Цю інформацію виданню надали обізнані джерела.

Цікаво "Не варто чекати проривів": в Кремлі зробили цинічну заяву після переговорів в Стамбулі

Як у США реагують на вимоги Росії щодо перемир'я

Американські чиновники заявили виданню, що вони розчаровані, але не здивовані суттєвим переліком вимог, які Росія висунула Україні, щоб погодитися на 30-денне перемир'я.

У Білому домі кажуть, що документ містить низку пунктів, які як Україна, так і адміністрація Трампа вважають неприйнятними. У США назвали це явною спробою Москви відтермінувати переговори щодо закінчення війни.

Чиновники також стверджують, що ще до останніх переговорів у президента Дональда Трампа зростало розчарування через відсутність прогресу в напрямку миру. Раніше він критикував як Україну, так і Росію, але останніми днями вирішив дедалі більше дистанціюватися від процесу.

Журналісти нагадали, що Трамп раніше погрожував запровадити нові санкції проти Москви. Але після завершення другого раунду переговорів у понеділок не було жодних сигналів, що Білий дім вжив будь-яких кроків для втілення цих погроз у реальність.

До слова, раніше ЗМІ оприлюднили російський варіант так званого "меморандуму", який містить цинічні пункти щодо перемир'я та закінчення вогню в Україні. Зокрема, окупанти вимагають виведення українських військових з території Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, а також припинення мобілізації, постачання зброї в Україну та скасування воєнного стану у нашій державі.