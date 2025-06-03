Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

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"Жодних витоків не було"

Пєсков заявив росЗМІ, що спочатку "меморандум" у закритому режимі передали українській стороні, потім відбулося обговорення та "де-факто публікація українського документа".

А опублікувати російський "меморандум" вирішив сам глава делегації Мединський.

Хоч він був опублікований до того, як сіли за стіл переговорів. Обговорення щодо нього перше відбулося, було ухвалено таке рішення. Главою нашої переговорної групи,

– сказав посіпака Путіна.

Він запевнив, що російський "меморандум" передавався у закритому режимі і що до цього "жодних витоків не було".

Це при тому, що Росія обіцяла опублікувати документ одразу після великого обміну, який пройшов 23 – 25 травня. Однак увесь цей час, аж до дня другого туру переговорів у Стамбулі, цього не робила.

Нагадаємо, що опублікований "меморандум" має неприйнятні вимоги, зокрема, виведення ЗСУ, нейтралітет та без'ядерний статус України, зняття санкцій, забезпечення прав та свобод російськомовного населення, зняття обмежень на діяльність УПЦ тощо.