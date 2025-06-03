Про це пише 24 Канал з посиланням на прессекретаря Путіна Дмітрія Пєскова. Відповідну заяву посіпаки глави Кремля опублікували російські пропагандисти.

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Пєсков висловився про другий раунд переговорів

Прессекретар російського диктатора Пєсков, коментуючи другий раунд переговорів України та Росії, заявив, що не варто чекати "проривів".

Ба більше, Пєсков, як завжди, уникав конкретики у своїх висловлюваннях, заявивши, що "робота триває".

Очікувати якихось миттєвих рішень і проривів тут було б неправильно. Але робота йде. Було досягнуто певних домовленостей у Стамбулі, вони важливі. Дійсно, в першу чергу, все-таки люди. Ці домовленості будуть реалізовуватися,

– висловився посіпака Путіна.

Пєсков також цинічно заявив, що текст "меморандуму", який українській стороні передала делегація Росії, націлений на усунення "першопричин" війни в Україні та стійке врегулювання.

Зауважимо, що речник українського МЗС Георгій Тихий зазначав, що називати російський документ "меморандумом" некоректно. Він закликав усі медіа та журналістів "не грати в російську гру" та не називати документ, який Росія представила на перемовинах, "меморандумом".

Речник зовнішньополітичного відомства України пояснив, що це винятково російське бачення та пропозиції щодо завершення війни та припинення вогню. Тому що меморандум передбачає, що дві сторони погоджуються на щось, а це конкретно їхнє бачення, підкреслив він.